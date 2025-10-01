Парламентът заложи в програмата си решение за създаване на временна комисия за хотела с водопада

Със 152 гласа „За“ (55 от ГЕРБ-СДС, 24 от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, 24 от „ДПС-Ново начало“, 15 от „БСП-Обединена левица“, 17 от „Има такъв народ“, двама от „Алианс за права и свободи“, 11 от МЕЧ и четирима, нечленуващи в парламентарни групи) парламентът прие седмичната си програма.

„Против“ гласуваха 43 народни представители (32 от „Възраждане“, един от „БСП-Обединена левица“ 10 от „Величие“). „Въздържал се“ гласуваха 13 депутати (двама от ПП-ДБ и 11 от „Алианс за права и свободи“).

Така за тази седмица се очаква парламентът да разгледа на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията с вносител Александър Иванов и група народни представители от ГЕРБ-СДС. Ще бъде гласуван на първо четене и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците с вносители Божидар Божанов и група народни представители от ПП-ДБ.



Прието бе и предложението на „Възраждане“ да се гласува проект на решение за създаване на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел „Хаяши“ в София, в който дял има съпругата на премиера Росен Желязков. Припомняме, че в интервю за БНТ той подробно разясни какво е участието на семейството му в инвестицията, по-известна като хотела с водопада.

Тази седмица предстои да се приеме на първо гласуване и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти с вносители Габриел Вълков и група народни представители от „БСП-Обединена левица“. Планирано е и да бъде разгледан и на първо четене Законопроекта за хазарта с вносители Христо Расташки и група народни представители от МЕЧ.

На второ гласуване ще бъдат разгледани промени в Закона за устройство на територията, като в конкретния случай става въпрос за общ законопроект с вносители депутати от БСП-Обединена левица и Младен Шишков от ГЕРБ-СДС.

Депутатите ще разгледат и три законопроекта и едно решение, внесени от Министерския съвет – на второ четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване; на първо гласуване промени в Наказателния кодекс и на първо гласуване промени в Наказателно-процесуалния кодекс.

Решението на кабинета „Желязков“ е свързано с преименуването на специализирано частно висше училище „Висше училище по сигурност и икономика“ със седалище в Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование „Академия по национална и информационна сигурност“.

В четвъртък се очаква народните представители да разгледат на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ с вносители Александър Рашев и група народни представители от „Има такъв народ“. Също на първо четене, със същите вносители, ще бъде обсъден Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства и Законопроект за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.

След като депутатите приеха програмата си, последва гласуване на отделни предложения на народните представители. Не се прие предложението на Асен Василев от ПП-ДБ за включване в програмата на обсъждане на законопроект за събиране на 3 милиарда лева чрез такса върху транзита на руски газ. Той поиска прегласуване, отбелязвайки, че за разлика от миналата седмица, сега от ГЕРБ-СДС подкрепят предложението му. Въпреки това то бе отхвърлено.

Депутатите не приеха предложението на „ДПС-Ново начало“ да се създаде комисия „Антисорос“. Отхвърлиха и искането им, подкрепено от депутати от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ да се свалят имунитетите на народните представители Славчо Крумов, Ивайло Чорбов, Никола Димитров и Йордан Тодоров от „Възраждане“ заради вандалските им прояви срещу Дома на Европа – на „Раковски“ 124 в София.



