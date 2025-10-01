МТСП няма да предлага повишаване на пенсионната възраст и на осигурителните вноски за 2026-2027 г.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) няма да предлага повишаване на пенсионната възраст над заложените в закона 65 години.

Това заяви пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Борислав Гуцанов.

Сред аргументите, които той изтъкна, е ниската средна продължителност на живота в България.

Няма да бъде предлагано и увеличаване на осигурителните вноски за пенсия през 2026 и 2027 г. – нито за солидарния първи стълб, нито за частните фондове, каза още министър Гуцанов:

„Могат един процент да се качат, примерно след една година за единия стълб, след това за другия стълб. Смятаме, че поне в близката перспектива – за 2026-а календарна година и 2027-а, те не трябва да бъдат пипани като възможности“, посочи той.

„Но тук вече играят и други ведомства, и други министерства. Ще можем да коментираме дали това трябва, или не трябва да бъде повишавано, за кой стълб да бъде повишавано. И тогава вече можем да дадем отговор по тази тема. Но нашето виждане, на министерство е, че на този етап не трябва да се пипат тези проценти“, каза още министърът на труда и социалната политика.

Министър Гуцанов заяви, че е възможно вдигане на максималния осигурителен доход от сегашните 4130 лева на поне 4430 лева за догодина, както и пълно отпадане или увеличаване на тавана на пенсиите. В момента максималната пенсия е 3400 лева.