Спират топлата вода в целия кв. „Дружба“ в София от 2 до 6 октомври

„Топлофикация София“ с график на ремонтите и спирането на топла вода и парно в „Дружба 2“
Ремонтът в столичния квартал „Дружба 2“ ще стартира с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“ за периода от 2.10. до 6.10.2025 г, съобщават на страницата си от „Топлофикация София“.
И още: „Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на „Дружба 2″ да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства“, се казва в съобщението.
„Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.
Прогнозен график за поетапното спиране в отделните карета от блокове:
|Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Втора част, в каре между блокове № 217 и № 272
|Блокове №
|Спиране на топлоподаване
|68-мо СУ „Акад. Никола Обрешков”
|13.10.÷26.10.2025 г.
|ДГ 144 „Ханс Кристиан Андерсен”
|13.10.÷26.10.2025 г.
|Блокове № 260, 261 и 262
|20.10.÷03.11.2025 г.
|Блокове № 272, 273 и 274
|03.11.÷17.11.2025 г.
|Блокове № 257, 258 и 259
|05.11.÷19.11.2025 г.
|Блокове № 263, 264 и 265
|05.11.÷19.11.2025 г.
|Блокове № 266, 267 и 268
|11.11.÷25.11.2025 г.
|Блокове № 269, 270 и 271
|25.11.÷09.12.2025 г.
|Блокове № 217, 218 и 219
|27.11.÷11.12.2025 г.
|Блокове № 226, 227 и 228
|27.11.÷11.12.2025 г.
|Блокове № 251, 252 и 253
|03.12.÷17.12.2025 г.
|Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Втора част, в каре между блокове № 205 и № 225
|Блокове №
|Спиране на топлоподаване
|ДГ 185 „Звездичка”
|13.10.÷27.10.2025 г.
|Блокове № 223, 224 и 225
|13.10.÷27.10.2025 г.
|Блокове № 205, 206 и 207
|13.10.÷27.10.2025 г.
|Блокове № 208, 209 и 210
|13.10.÷27.10.2025 г.
|Блокове № 211, 212 и 213
|10.11.÷24.11.2025 г.
|Блокове № 214, 215 и 216
|10.11.÷24.11.2025 г.
|Блокове № 220, 221 и 222
|10.11.÷24.11.2025 г.
|Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Трета част
|Блокове №
|Спиране на топлоподаване
|150 ОУ „Цар Симеон Първи”
|07.10.÷21.10.2025 г.
|163 ОУ „Черноризец Храбър”
|07.10.÷21.10.2025 г.
|Блокове № 305, 306 и 307
|26.10.÷09.11.2025 г.
|Блокове № 308, 309 и 310
|26.10.÷09.11.2025 г.
|Блокове № 319, 320 и 321
|16.11.÷30.11.2025 г.
|Блокове № 322, 323 и 324
|16.11.÷30.11.2025 г.
|Блокове № 311, 312, 313, 314 и 315
|07.12.÷21.12.2025 г.
|Блокове № 316, 317 и 318
|07.12.÷21.12.2025 г.
|Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Четвърта част
|Блокове №
|Спиране на топлоподаване
|ДГ 88 „Детски рай”
|12.10.÷29.10.2025 г.
|Блокове № 414, 415, 416
|12.10.÷29.10.2025 г.
|Блокове № 411, 412 и 413
|19.10.÷01.11.2025 г.
|Блокове № 417, 418 и 419
|04.11.÷17.11.2025 г.
|Блокове № 420, 421 и 422
|11.11.÷24.11.2025 г.
|Блокове № 405, 406 и 407
|30.11.÷15.12.2025 г.
|Блок № 404
|07.12.÷22.12.2025 г.
|Блокове № 408, 409 и 410
|07.12.÷22.12.2025 г.
|Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Пета част
|Блокове №
|Спиране на топлоподаване
|Блокове № 501, 502 и 503
|13.10.÷29.10.2025 г.
|Блокове № 510, 511 и 512
|13.10.÷29.10.2025 г.
|Блокове № 513, 514 и 515
|13.10.÷29.10.2025 г.
|Блокове № 516, 517 и 518
|15.11.÷30.11.2025 г.
|Блокове № 523, 524, 526 и 528
|15.11.÷30.11.2025 г.
|Блокове № 527
|15.11.÷30.11.2025 г.
|Блокове № 504, 505 и 506
|04.12.÷19.12.2025 г.
|Блокове № 507, 508 и 509
|04.12.÷19.12.2025 г.