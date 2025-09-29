Спират топлата вода в целия кв. „Дружба“ в София от 2 до 6 октомври

„Топлофикация София“ с график на ремонтите и спирането на топла вода и парно в „Дружба 2“

Ремонтът в столичния квартал „Дружба 2“ ще стартира с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“ за периода от 2.10. до 6.10.2025 г, съобщават на страницата си от „Топлофикация София“.

И още: „Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на „Дружба 2″ да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства“, се казва в съобщението.

„Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

Прогнозен график за поетапното спиране в отделните карета от блокове:

Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Втора част, в каре между блокове № 217 и № 272 Блокове № Спиране на топлоподаване 68-мо СУ „Акад. Никола Обрешков” 13.10.÷26.10.2025 г. ДГ 144 „Ханс Кристиан Андерсен” 13.10.÷26.10.2025 г. Блокове № 260, 261 и 262 20.10.÷03.11.2025 г. Блокове № 272, 273 и 274 03.11.÷17.11.2025 г. Блокове № 257, 258 и 259 05.11.÷19.11.2025 г. Блокове № 263, 264 и 265 05.11.÷19.11.2025 г. Блокове № 266, 267 и 268 11.11.÷25.11.2025 г. Блокове № 269, 270 и 271 25.11.÷09.12.2025 г. Блокове № 217, 218 и 219 27.11.÷11.12.2025 г. Блокове № 226, 227 и 228 27.11.÷11.12.2025 г. Блокове № 251, 252 и 253 03.12.÷17.12.2025 г.

Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Втора част, в каре между блокове № 205 и № 225 Блокове № Спиране на топлоподаване ДГ 185 „Звездичка” 13.10.÷27.10.2025 г. Блокове № 223, 224 и 225 13.10.÷27.10.2025 г. Блокове № 205, 206 и 207 13.10.÷27.10.2025 г. Блокове № 208, 209 и 210 13.10.÷27.10.2025 г. Блокове № 211, 212 и 213 10.11.÷24.11.2025 г. Блокове № 214, 215 и 216 10.11.÷24.11.2025 г. Блокове № 220, 221 и 222 10.11.÷24.11.2025 г.

Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Трета част Блокове № Спиране на топлоподаване 150 ОУ „Цар Симеон Първи” 07.10.÷21.10.2025 г. 163 ОУ „Черноризец Храбър” 07.10.÷21.10.2025 г. Блокове № 305, 306 и 307 26.10.÷09.11.2025 г. Блокове № 308, 309 и 310 26.10.÷09.11.2025 г. Блокове № 319, 320 и 321 16.11.÷30.11.2025 г. Блокове № 322, 323 и 324 16.11.÷30.11.2025 г. Блокове № 311, 312, 313, 314 и 315 07.12.÷21.12.2025 г. Блокове № 316, 317 и 318 07.12.÷21.12.2025 г.

Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Четвърта част Блокове № Спиране на топлоподаване ДГ 88 „Детски рай” 12.10.÷29.10.2025 г. Блокове № 414, 415, 416 12.10.÷29.10.2025 г. Блокове № 411, 412 и 413 19.10.÷01.11.2025 г. Блокове № 417, 418 и 419 04.11.÷17.11.2025 г. Блокове № 420, 421 и 422 11.11.÷24.11.2025 г. Блокове № 405, 406 и 407 30.11.÷15.12.2025 г. Блок № 404 07.12.÷22.12.2025 г. Блокове № 408, 409 и 410 07.12.÷22.12.2025 г.