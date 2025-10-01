РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тежка катастрофа с бус и ТИР в „Илиянци“ с 9 ранени

Работник в "Бобов дол" е загинал при инцидент с машина

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял ТИР днес около 14:00 часа на столичния булевард „Илиянци“, гласи информация от Столичната дирекция на МВР.

Според нея бус с пътници се е блъснал в спрял ТИР, изясняват се причините за катастрофата.

От „Спешна помощ“ съобщиха, че към мястото незабавно са изпратени четири линейки. Медиците на място са оказали помощ на 9 пострадали – всички от буса, който е превозвал работници.

Най-тежко пострадал с множество наранявания е шофьорът на буса. Той и още двама ранени са транспортирани към болници.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

