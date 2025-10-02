Белият дом кани университетите да подпишат споразумение за получаване на финансиране

Администрацията на САЩ е предложила на университетите всеобхватно споразумение за спазване на новите изисквания в замяна на приоритетен достъп до федерални средства, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според изданието, документът от 10 точки, озаглавен „Компактът за академични постижения във висшето образование“, съдържа всеобхватен пакет от условия, които според администрацията са насочени към повишаване на стандартите и ефективността на университетите. Университетите, които подпишат меморандума, ще получат „множество предимства“, включително „значителни федерални субсидии“, според писмо, адресирано до ръководството на университета.

Изискванията в документа включват

забрана за използване на раса или пол при наемане и прием,

петгодишно замразяване на таксите за обучение и 15-процентно ограничение на записването на чуждестранни студенти в бакалавърски програми. Освен това университетите са длъжни да създадат условия за „оживен пазар на идеи в кампуса“ и да забранят на служителите да изразяват политически възгледи от името на своите работодатели, освен ако това не засяга институцията.

„Институциите са свободни да разработват модели и да създават ценности, различни от посочените в меморандума, ако решат да се откажат от федералните облаги“, заявяват авторите на документа.

Според старши съветника на Белия дом по специалните проекти Мей Мейлман, администрацията се надява, че много институции „ще намерят това предложение за доста разумно“. Целта на споразумението е да насърчи институциите да се справят с „проблеми, които не изискват сложни решения, но са трудни за решаване самостоятелно“, като например стабилизиране на увеличението на таксите за обучение.