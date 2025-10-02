РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тръмп развесели участниците в срещата на Европейската политическа общност

Географската неосведоменост на президента на САЩ Доналд Тръмп стана повод за шеги между европейски лидери по време на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген. Албанският премиер Еди Рама беше заснет да се шегува с френския президент Еманюел Макрон и с азербайджанския лидер Илхам Алиев.

„Трябва да ни се извиниш, защото не ни поздрави за мирното споразумение, което президентът Тръмп сключи между Албания и Азербайджан“, каза Рама на Макрон, което предизвика бурен смях от страна на Алиев. „Съжалявам за това“, отвърна шеговито Макрон.

Тръмп неведнъж е бъркал Албания и Армения, когато говори за усилията си да разреши дългогодишното напрежение в отношенията между арменците и азерите. На съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър американският президент дори каза: „Уредихме въпроса с Абър-байджан и Албания,“ като не само сбърка името на едната държава от Кавказ, но и обърка изцяло това на другата.

В действителност той посредничи в подписването на споразумението между Армения и Азербайджан в Белия дом през август. Двете страни се ангажираха да сложат край на десетилетните вражди и да задълбочат връзките си със САЩ. Тръмп представи това като свой голям дипломатически успех и част от кампанията си за получаване на Нобелова награда за мир.

