Директорът на Бюджетната служба на Белия дом Ръсел Вут планира скоростни уволнения на федерални служители – знак, че републиканците ще прибягнат до твърди тактики, за да притиснат демократите да отстъпят и да прекратят блокадата на федералното финансиране.

Вут е казал на конгресмени на 1 октомври, че някои федерални агенции ще започнат да съкращават персонал в рамките на един до два дни. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви пред репортери, че уволненията ще се случат „в рамките на два дни, много скоро“, но отказа да уточни кои агенции или позиции ще бъдат засегнати.

Президентът на съединените щати Доналд Тръмп и екипът му действат бързо, за да използват блокирането като възможност за намаляване на държавния апарат.

На 1 октомври администрацията спря федерално финансиране в размер на 18 милиарда долара за инфраструктурни проекти в Ню Йорк, включително за метрото Second Avenue Subway и Hudson Tunnel. Вут мотивира решението с критики към политики за „разнообразие и равенство“, но реално ударът е насочен към избирателните райони на лидерите на демократите в Конгреса Чък Шумър и Хаким Джефрис.

Той обяви още, че ще бъдат орязани 8 милиарда долара за проекти за възобновяема енергия в щати, подкрепили Камала Харис на изборите през 2024 година.

Тръмп вече предупреди през седмицата, че ще използва липсата на финансиране, за да удари „демократическите неща“. Белият дом е наредил на агенциите да изготвят планове за масови уволнения отвъд традиционните „принудителни отпуски“, като част от усилията за свиване на федералната бюрокрация.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че блокирането позволява на републиканците да предприемат стъпки, „които иначе не биха били възможни, защото никога няма да получим гласовете на демократите“.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс омаловажи плановете за масови съкращения, но допусна, че администрацията може да бъде принудена да отстрани служители, за да спести средства по време на блокадата. При предишни паузи те обикновено бяха изпращани в отпуск, без да бъдат отстранени трайно.

Междувременно, група умерени републиканци и демократи в Сената обсъждат възможни компромиси за временно възстановяване на финансирането, включително краткосрочен законопроект в замяна на преговори за удължаване на субсидиите по програмата за здравно осигуряване „Обамакеър“.

Демократите представят конфликта като битка за здравните осигуровки и реалния риск от рязко покачване на премиите на милиони американци, ако субсидиите изтекат. „Когато средният американец получи сметка с двойно по-високи разходи за здравеопазване, ще сочим републиканците за виновници“, каза Шумър.

Засега се очаква правителството да остане затворено поне няколко дни. Камарата на представителите няма заседания през тази седмица, а Сенатът ще се върне след Йом Кипур (бел. ред. – „Ден на изкуплението“ – най-големият еврейски празник – денят на опрощаване на греховете), за да продължи преговорите.

Четете още: Враговете на Тръмп – ООН, ЕС и парацетамола