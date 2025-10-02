На първо четене парламентът прие до 30 000 лв. глоба за старчески дом, работещ без лиценз

На първо четене парламентът прие с единодушие промени в Наказателния кодекс, с които обяви за престъпление, когато един старчески дом предоставя здравно-социална услуга без лиценз – т.е., когато не са изпълнени стандартите за качество и с това са изложени на риск животът или здравето на хората.

Законопроектът е с вносител Министерският съвет. В него е записано, че престъплението ще е по-тежко наказуемо, в случай че е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително; чрез използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ; с цел имотна облага; от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

Така при липса на лиценз на юридическите лица (фирмата, предоставяща услугата) ще бъде налагана глоба до 30 000 лева, а при неспазване правата на потребителите и нарушаване стандарта за качество – до 25 000 лева. При повторно нарушение наказанието ще е от 1 до 6 години затвор. Освен това сред изискванията за получаване на лиценз е включено и условието чисто съдебно минало.

От парламентарната трибуна правосъдният министър Георги Георгиев припомни, че досега при нарушения са се налагали глоби по административен ред и те са били в размер между 3000 лв. до 7000 лева. „Държавата само е плашила гаргите“, коментира правосъдният министър предишните санкции. Той бе категоричен, че със законодателните промени трябва ясно да се покаже, че никой не трябва и да си помисля, че случките в Ягода и Варна могат да се повторят в европейска България през 2025 година.

„Няма как да приемем за нормално хора да бъдат връзвани, да бъдат подстригвани нула номер“, припомни министър Георгиев кадрите от „домовете на ужасите“.

Освен това той обяви, че над 700 млн. лв. са предвидени по Плана за възстановяване с цел ремонт и изграждане на нови сгради за предоставяне на социалните услуги.