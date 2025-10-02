Копенхаген е домакин на срещата на Европейската политическа общност

Близо 50 европейски лидери са поканени днес в Копенхаген на седмата среща на върха на Европейската политическа общност, посветена на войната в Украйна и сигурността на континента. Президентът на Украйна Володимир Зеленски също се очаква да присъства.

Сред обсъжданите теми ще бъдат укрепването на Украйна, европейската и икономическата сигурност, миграцията и борбата с трафика на наркотици.

Форумът събира държавни и правителствени ръководители от Европейския съюз и от страни извън блока като Великобритания, Молдова, Швейцария и Грузия. Русия и Беларус не са поканени. Сред участниците е и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Първата среща на ЕПО, инициирана от френския президент Еманюел Макрон през 2022 година, имаше за цел да насърчава диалога и сътрудничеството извън формалностите на традиционните държавни визити. Последната среща на форума беше през май 2025 година в Тирана.