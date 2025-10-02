Израелски сили са прихванали 39 лодки, превозващи помощи и чуждестранни активисти, сред които и шведката Грета Тунберг, насочени към Газа, като само един плавателен съд продължава да плава към палестинския анклав, съобщиха организаторите на флотилията в четвъртък (2 октомври).

Кадри на живо, показаха израелски войници с каски и прибори за нощно виждане, които се качват на корабите, докато пътниците, облечени в спасителни жилетки, стоят с вдигнати ръце.

Видео от израелското външно министерство показа Тунберг – най-разпознаваемата активистка от флотилията, седнала на палубата, заобиколена от войници.

Пътниците са пренасочени към израелско пристанище

Според проследяващата карта на уебсайта на Global Sumud Flotilla, един кораб все още е в движение.

„Няколко плавателни съда от флотилията на Хамас–Сумуд бяха безопасно спрени и пътниците им се транспортират към израелско пристанище“, заяви външното министерство на Израел в платформата X. „Грета и приятелите ѝ са в безопасност и са добре.“

Корабите, отплавали в края на август, превозват лекарства и храна за Газа и включват над 40 цивилни плавателни съда с около 500 депутати, юристи и активисти. Това е най-видимият символ на опозицията срещу израелската блокада на Газа.

Израелците вече бяха предупредили, че флотилията навлиза в активна бойна зона и нарушава законна блокада, предлагайки всяка помощ да бъде доставена по безопасни канали. Израелските власти определиха мисията като провокация, а не като хуманитарна инициатива. „Систематичният отказ (да се предаде помощта) показва, че целта не е хуманитарна, а провокативна“, заяви посланикът на Израел в Италия Джонатан Пелед.

През юни тази година израелските военноморски сили вече задържаха Тунберг и още 11 души от малък кораб на пропалестинска организация, насочен към Газа.

Настоящата блокада и военните действия последваха нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., когато бяха убити около 1200 души и други 251 бяха взети за заложници.

Четете още: Германия разреши износ на оръжие за Израел за 2,5 млн. евро въпреки частичната забрана