Израел прихвана 39 лодки с помощи за Газа, съобщават организаторите

Израел прихвана 39 лодки с помощ за Газа, съобщават организаторите, предизвиквайки вълна от критики

Израелски сили са прихванали 39 лодки, превозващи помощи и чуждестранни активисти, сред които и шведката Грета Тунберг, насочени към Газа, като само един плавателен съд продължава да плава към палестинския анклав, съобщиха организаторите на флотилията в четвъртък (2 октомври).

Кадри на живо, показаха израелски войници с каски и прибори за нощно виждане, които се качват на корабите, докато пътниците, облечени в спасителни жилетки, стоят с вдигнати ръце.
Видео от израелското външно министерство показа Тунберг – най-разпознаваемата активистка от флотилията, седнала на палубата, заобиколена от войници.

Пътниците са пренасочени към израелско пристанище

flotiliya pomosthi za gaza greta tumberg

Според проследяващата карта на уебсайта на Global Sumud Flotilla, един кораб все още е в движение.

„Няколко плавателни съда от флотилията на Хамас–Сумуд бяха безопасно спрени и пътниците им се транспортират към израелско пристанище“, заяви външното министерство на Израел в платформата X. „Грета и приятелите ѝ са в безопасност и са добре.“

Корабите, отплавали в края на август, превозват лекарства и храна за Газа и включват над 40 цивилни плавателни съда с около 500 депутати, юристи и активисти. Това е най-видимият символ на опозицията срещу израелската блокада на Газа.

Израелците вече бяха предупредили, че флотилията навлиза в активна бойна зона и нарушава законна блокада, предлагайки всяка помощ да бъде доставена по безопасни канали. Израелските власти определиха мисията като провокация, а не като хуманитарна инициатива. „Систематичният отказ (да се предаде помощта) показва, че целта не е хуманитарна, а провокативна“, заяви посланикът на Израел в Италия Джонатан Пелед.

През юни тази година израелските военноморски сили вече задържаха Тунберг и още 11 души от малък кораб на пропалестинска организация, насочен към Газа.

Настоящата блокада и военните действия последваха нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., когато бяха убити около 1200 души и други 251 бяха взети за заложници.

Четете още: Германия разреши износ на оръжие за Израел за 2,5 млн. евро въпреки частичната забрана

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

