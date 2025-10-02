Парламентът прие промени в бюджета заради водната криза в Плевен

Народното събрание одобри на две четения в едно заседание промени в Закона за държавния бюджет заради водната криза в община Плевен. „За“ гласуваха 180 депутати, нямаше против, а 10 се въздържаха.

Измененията предвиждат пренасочване на средства към седем нови проекта за ВиК инфраструктура в Плевен на обща стойност 10,3 млн. лева, като за сметка на това отпадат два други проекта със същата стойност за 2025 година. Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев уточни, че не се отпускат допълнителни средства, а се пренасочват вече планирани.

Промени се правят и в стойностите на проекти в шест други общини – Тервел, Летница, Брезник, Силистра, Котел и Доспат. Те също са компенсирани в рамките на бюджетните лимити. Законът влиза в сила след обнародването му в „Държавен вестник“.