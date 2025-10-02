БСП ще подкрепи промените в закона, отнемащи правомощията на Радев в службите

БСП ще подкрепи промените в закона, с които се отнемат правомощията на президента Румен Радев при назначаването на ръководителите на специалните служби.

Заместник-председателят на парламента Драгомир Стойнев заяви в кулоарите на Народното събрание, че позицията на БСП е ясна – когато институциите не комуникират помежду си и това води до блокиране на системата за национална сигурност, е ред на парламента да се намеси. По думите му, след като Министерският съвет и Президентството не могат да постигнат съгласие по въпроса за назначенията в службите, Народното събрание трябва да поеме отговорност и бързо да реши проблема.

Стойнев добави, че дебатите по законопроекта ще бъдат напълно прозрачни за обществото.

„Явно диалогът не върви. Стига – нека, който иска да прави политически партии, да прави. Не се лишава от правомощия (бел. ред. президентът Румен Радев), с неговия подпис се назначават сега. Той и сега не може да уволни някого, когото не харесва, може да откаже да подпише указа“, коментира социалистът.