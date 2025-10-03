Audemars Piguet представя лимитиран часовник RD#5 – 150 броя за 150 години

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Новият часовник RD#5 отбелязва 150-годишнината на швейцарския часовникар Audemars Piguet и съчетава Jumbo корпус (39 мм, 8,1 мм дебелина) с летящ турбийон и автоматичен хронограф с flyback функция. Основният акцент е върху усещането при натискане на бутоните – вдъхновено от смартфоните и класическите винтидж часовници.

Механизмът на часовника RD#5 е с радикално различна архитектура и система за нулиране чрез зъбно колело и рейка. Турбийонът е ултратънък, с титаниева клетка, плоска спирала и вътрешни тежести на баланса. Коронката е преосмислена за лесна настройка на часа чрез бутон, а периферният ротор демонстрира новата конструкция.

Корпусът е от титаний и Bulk Metallic Glass (BMG), циферблатът е в „Bleu Nuit, Nuage 50“ с голямо лого за юбилея. Часовите и минутните стрелки са бяло злато, хронографските – титаний. В серията има само 150 броя, а цената е 260 000 швейцарски франка.

