Украински дронове поразиха руски петролен завод в Орск

Украински дронове на на Службата за сигурност на Украйна са поразили цел на 1400 км – рафинерията „Орскнефтеоргсинтез“ в руския град Орск, съобщи „Укринформ“.

Предприятието разполага с четири основни инсталации с общ капацитет 6,6 млн. тона суров петрол годишно. То произвежда около 30 различни продукта, сред които автомобилен бензин, дизел, масла, авиационно гориво, битум и мазут.

По информация на СБУ след експлозията е била обявена евакуация.

„СБУ продължава да нанася сериозни щети на руската икономика, като удря ключови обекти от петролно-газовата индустрия. Намалените приходи от петродолари директно влияят върху способността на агресора да води войната. Вече близо 40% от рафинерните мощности на Русия не работят – и ще увеличаваме този дял“, коментира източникът.

От руска страна, действащият губернатор на Оренбургска област Евгений Солнцев съобщи за „опит за атака срещу едно от индустриалните предприятия“. По думите му няма жертви сред цивилното население, а на място работят аварийните служби.