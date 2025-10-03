ПП-ДБ определи като „специфична криза“ в съдебната система решението на ВКС за Сарафов

Депутатите от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Атанас Атанасов, Божидар Божанов и Асен Василев обявиха, че след решението на Върховния касационен съд от вчера България е без главен и без временен главен прокурор, което създава специфична криза в съдебната власт.

Асен Василев заяви, че всички фишове за заплати, бонуси и нареждания, подписани от Борислав Сарафов след 21 юли, са незаконни. Той добави, че ще сигнализират Агенцията за държавна финансова инспекция, Софийската градска прокуратура и разследващия прокурор, като подчерта, че Сарафов в момента управлява близо 1 млрд. лв. годишно за прокуратурата без законово основание.

Божидар Божанов настоя министърът на правосъдието Георги Георгиев да свика пленума на Висшия съдебен съвет и да оспори решенията на Прокурорската колегия. Той посочи, че трайното решение на кризата е изборът на нов Висш съдебен съвет с политически неутрални членове, „независими от всякакви влияния, без квота за Пеевски“.