Дигитален Евро Асистент отговаря на всички въпроси за еврото на сайта на УниКредит Булбанк

Специално разработеният генеративен чатбот е задвижван от изкуствен интелект и предлага актуална информация, свързана с процеса на въвеждане на еврото в България от януари 2026.

генеративен чатбот е задвижван от изкуствен интелект и предлага актуална информация, свързана с процеса на въвеждане на еврото в България от януари 2026. Евро Асистентът притежава интуитивен интерфейс, а комуникацията с него не изисква регистрация или допълнителни стъпки от страна на потребителите.

С наближаването на въвеждането на еврото в България, въпросите пред гражданите стават все по-многобройни: автоматично ли ще се извърши превалутирането? Какво ще се случи с банковите ми сметки, със спестяванията и с кредитите? Ще мога ли да получавам известия за трансакции в евро? Какво ще се случи, ако внеса левове на банкомат след 1 януари?

В отговор на тези и много други въпроси, УниКредит Булбанк представя своя специално разработен Евро Асистент – нов дигитален инструмент, създаден да улесни гражданите в плавния преход към единната валута. Той вече е достъпен на корпоративния сайт на банката и се намира в долния десен ъгъл на началната страница тук – http://www.unicreditbulbank.bg.

Евро Асистентът е генеративен чатбот, задвижван от изкуствен интелект, който предлага актуални данни за срокове, новини, промени и ключови събития, свързани с процеса на въвеждане на еврото в България от януари 2026 г.. Той обяснява основни понятия и механизми по ясен и достъпен начин, така че всеки потребител, независимо от възраст или финансова грамотност, да се ориентира лесно. Интерфейсът му е интуитивен, а комуникацията – напълно дигитална, без необходимост от регистрация или допълнителни стъпки.

д-р инж. Даниел Джолев, директор „Дигитални и информационни технологии“ в УниКредит Булбанк

„В контекста на прехода от лев към евро, наш основен приоритет е да осигурим максимална прозрачност, удобство и спокойствие за клиентите. Затова създадохме „Евро Асистент“ – иновативен инструмент, който ще бъде техен надежден партньор при всяка стъпка от този преход. В УниКредит Булбанк поставяме клиента в сърцето на дигиталната трансформация, като предоставяме ясна, достъпна и сигурна информация, съобразена с индивидуалните нужди. Вярваме, че бъдещето на банковите услуги е дигитално, персонализирано и достъпно 24/7 – e без хартия, с електронни подписи и пълна прозрачност“, каза д-р инж. Даниел Джолев, директор „Дигитални и информационни технологии“ в УниКредит Булбанк.

Важно е да се отбележи, че Евро Асистентът не замества официалните източници на информация. Отговорите се генерират от система с изкуствен интелект и са възможни отклонения. Затова на сайта на банката е обособена и специалната секцията „Важно за еврото“, където регулярно се публикува актуална информация.