Правителството ще обсъди компенсации за тока на бизнеса и промени в европейски програми

От 12:00 часа Министерският съвет ще проведе заседание, на което ще бъде разгледана програма за компенсиране на разходите на небитовите клиенти за електроенергия за периода 1 юли 2025 – 30 юни 2026 година. В програмата за компенсации за тока на бизнеса е предвидена и подкрепа за операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за покриване на технологичните им разходи за същия период.

Очаква се кабинетът да одобри и допълнителни средства за общините за организиране на транспорт за деца и ученици с временна закрила от Украйна – от местата на настаняване до училищата, в които се обучават, за учебната 2025/2026 година.

В дневния ред са включени още изменения в две програми, съфинансирани от Европейския съюз и държавния бюджет – „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ и „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

