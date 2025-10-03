РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Сняг и проливни дъждове блокираха пътища в страната, има загинал човек

Сняг и проливни дъждове блокираха пътища в страната

Сняг и проливни дъждове блокираха пътища в страната. Втори ден България е в плен на необичайно лошо време – ниски температури, обилен снеговалеж и валежи, които създават опасност от наводнения. В 20 области е обявен оранжев код, а в Централна и Северозападна България предупреждението важи и за сняг.

Проходът Петрохан остана затворен и днес за движение в двете посоки заради интензивния снеговалеж, паднали клони и дървета. В района снежната покривка достигна 25–30 сантиметра. Ограничения има и в Монтана и Перник, където затворени пътища се разчистват от паднали дървета.

По автомагистрала „Хемус“ беше въведена временна организация на движението от 0 до 8 километър. По-рано целият участък бе затворен за снегопочистване, което предизвика хаос и обърнали посоката автомобили. На магистрала „Тракия“ от 16:00 до 21:00 часа движението на товарни камиони над 12 тона бе ограничено от 0 до 165 километър.

Пътят между Чипровци и село Мартиново също е затворен. В Чипровци има прекъсване на електрозахранването, а училищата провеждат занятия с намалени часове.

Над 500 проблемни места по речните корита в страната са под наблюдение, а системата BG-ALERT е в готовност за активиране. Европейската система за предупреждение при наводнения сигнализира за възможни проблеми в девет области.

Вътрешният министър Даниел Митов свика спешна среща със службите и петима министри. Всички институции – министерства, областни управи и общини, трябва да прегледат плановете си за защита при бедствия.

По-рано стана ясно, че в курортното селище Елените е загинал един човек, като в момента се провеждат действия за изваждане на тялото му. До този момент са евакуирани шест жени, три от които от Полша. В 11:42 часа е била активирана системата BG-ALERT за района на Елените, тъй като е било очаквано придвижване на водни маси по три-четири сухи дерета, което е можело да причини значителни щети.

Един човек е загинал при потопа в курортно селище Елените, Желязков нареди на армията да помага
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени