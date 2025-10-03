Сняг и проливни дъждове блокираха пътища в страната. Втори ден България е в плен на необичайно лошо време – ниски температури, обилен снеговалеж и валежи, които създават опасност от наводнения. В 20 области е обявен оранжев код, а в Централна и Северозападна България предупреждението важи и за сняг.

Проходът Петрохан остана затворен и днес за движение в двете посоки заради интензивния снеговалеж, паднали клони и дървета. В района снежната покривка достигна 25–30 сантиметра. Ограничения има и в Монтана и Перник, където затворени пътища се разчистват от паднали дървета.

По автомагистрала „Хемус“ беше въведена временна организация на движението от 0 до 8 километър. По-рано целият участък бе затворен за снегопочистване, което предизвика хаос и обърнали посоката автомобили. На магистрала „Тракия“ от 16:00 до 21:00 часа движението на товарни камиони над 12 тона бе ограничено от 0 до 165 километър.

Пътят между Чипровци и село Мартиново също е затворен. В Чипровци има прекъсване на електрозахранването, а училищата провеждат занятия с намалени часове.

Над 500 проблемни места по речните корита в страната са под наблюдение, а системата BG-ALERT е в готовност за активиране. Европейската система за предупреждение при наводнения сигнализира за възможни проблеми в девет области.

Вътрешният министър Даниел Митов свика спешна среща със службите и петима министри. Всички институции – министерства, областни управи и общини, трябва да прегледат плановете си за защита при бедствия.

По-рано стана ясно, че в курортното селище Елените е загинал един човек, като в момента се провеждат действия за изваждане на тялото му. До този момент са евакуирани шест жени, три от които от Полша. В 11:42 часа е била активирана системата BG-ALERT за района на Елените, тъй като е било очаквано придвижване на водни маси по три-четири сухи дерета, което е можело да причини значителни щети.