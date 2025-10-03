Ротация на наблюдателите на МААЕ в Запорожката атомна централа

Поредната ротация на наблюдатели на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) се проведе в Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) за 31-ви път. Представители на централата обявиха това в своя Telegram канал.

Тази 31-ва мисия на МААЕ включва четирима специалисти. Основните им отговорности в ЗАЕЦ включват наблюдение и оценка на експлоатационната безопасност на централата.

През последните две седмици ЗАЕЦ работи на резервно захранване от дизелови генератори.

Съоръженията на Запорожката атомна централа са собственост на Русия от февруари 2022 година.

Ротации на МААЕ в централата се провеждат от 1 септември 2022 година. Те започнаха след първото посещение в ЗАЕЦ на генералния директор на медународната агенция Рафаел Гроси.