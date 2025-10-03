РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ФБР е съкратило 800 служители, откакто правителството спря работа

ФБР

Федералното бюро за разследване на САЩ е съкратило 800 служители, откакто правителството спря работа, съобщи CBS News, позовавайки се на източници.

Приблизително една трета от всички съкратени служители на ФБР са специални агенти, според доклада. Много от тях са участвали в разследването срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, което беше започнато през 2017 г. от тогавашния ръководител на агенцията Джеймс Коми.

Затварянето на правителството на САЩ започна на 1 октомври.

Правителството беше спряно отчасти поради разногласия между демократи и републиканци относно разходите за здравеопазване. 

По време на затварянето повечето държавни служители ще бъдат освободени от работа. Служителите, считани за жизненоважни, ще работят без заплащане.

