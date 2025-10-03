ЕС планира да предаде свързани с Дерипаска активи за близо 2 млрд. евро на „Райфайзен“

Европейският съюз (ЕС) смята да отмени санкциите върху активи, свързани с руския олигарх Олег Дерипаска, за да компенсира австрийската „Райфайзен банк интърнешънъл“ за щетите, които е трябвало да плати в Русия, твърдят служители на блока. Някои от тях се опасяват, че този акт ще засили ответните мерки на Русия срещу западните компании.

Според седем души, запознати с въпроса, в последния проект на предложението на ЕС за санкции срещу Русия са включени клаузи за размразяване на акции на стойност около 2 милиарда евро в най-голямата австрийска строителна компания „Щрабаг“, в която навремето Дерипаска е имал дял. По този начин активите ще станат собственост на „Райфайзен“ и ще компенсират банката за глоба от 2 милиарда евро, която е трябвало да плати след решение на руски съд в полза на бизнес, свързан с Дерипаска, съобщават официалните лица. Санкциите първоначално бяха наложени заради твърденията на олигарха, че е предоставял материална подкрепа на „руския военен и индустриален комплекс“ при пълномащабното нахлуване в Украйна.

Някои европейски служители обаче се опасяват, че ходът ще легитимира усилията на олигарсите да заобиколят санкциите на ЕС срещу Русия и ще подкрепи руските съдилища, които отвръщат на санкциите, като разпореждат конфискация на западни активи. Очаква се посланиците на няколко държави членки на общността да възразят срещу акта, предложен първоначално от Австрия, на среща на 3 октомври, когато ще се обсъжда новия пакет от санкции срещу Москва, посочват петима от официалните лица.

„Райфайзен“ е западната банка с най-голямо присъствие в Русия след разпореденото от президента Владимир Путин пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 година. Тя обаче е подложена на натиск от регулаторни органи и чуждестранни правителства да напусне Русия, както направиха много други западни компании. Кредиторът се опитва да преустанови руските си оперпации, но местните регулатгори нямат желание да го пуснат, защото е една от малкото останали точки за достъп на страната до международната междубанкова платежна система Swift, според запознати с въпроса източници.

Потенциална продажба вероятно би довела до западни санкции срещу банката и нейния собственик, отрязвайки достъпа й до световните пазари. Австрийският кредитор и Дерипаска преди това се опитаха, но не успяха да организират сложна размяна на активи, за да размразят 24-процентния дял на Дерипаска в „Щрабаг“, който притежаваше компанията си Rasperia. Сделката в крайна сметка се провали поради опасения, че ще заобиколи санкциите на Брюксел.

По-късно ЕС и Съединените щати санкционираха друг олигарх – Дмитрий Белоглазов, и няколко замесени организации. Причината – Дерипаска беше продал Rasperia, включително замразените акции на „Щрабаг“, на Белоглазов.

Оттогава Rasperia съди „Райфайзен“ в Русия, където австрийският кредитор беше принуден да плати 2 милиарда евро обезщетение. Съдът също така разпореди прехвърлянето на акциите на „Щрабаг“ на „Райфайзен“. През януари кредитната институция заяви, че присъдата „няма обвързваща сила в Австрия и следователно прехвърлянето на акции е неизпълнимо“. Банката отбеляза също, че „акциите на Rasperia в „Щрабаг“ подлежат на замразяване съгласно санкциите на ЕС, което също предотвратява тяхното прехвърляне в момента“.

Новото предложение, което се обсъжда в Брюксел, сега би позволило на „Райфайзен“ да поеме собствеността върху санкционираните акции, като по този начин на практика ще се изпълни решението на руския съд. Длъжностни лица твърдят, че това легитимира руските съдилища, които отнемат санкционирани активи чрез конфискация, и би могло да насърчи други олигарси да следват същия подход.

„Това може да създаде удобен прецедент за руски организации да възстановят индиректно замразените си средства чрез конфискация на активите на дъщерни дружества на компании от ЕС, които все още работят в Русия“, коментира един дипломат. Друг пък отбеляза, че подобен акт би „платил за собствения риск, който поема „Райфайзен“ с решението си да продължи да развива дейност на руска земя.

Поддръжниците на мярката твърдят, че тя би попречила на санкционираната организация да получи парите си два пъти – чрез обезщетението, определено от съда, и когато активите бъдат размразени след отмяна на санкциите.

Нито един от участниците във въпросния заплетен казус, включително Министерството на външните работи на Австрия, не се е съгласил да направи официален коментар по него.