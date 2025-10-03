Опозицията опита да спъне управляващите да свалят хората на Радев от колите на НСО

След като вчера на продължило 11 часа заседание депутатите ограничиха правомощията на президента при назначенията на ръководители в службите ДАНС, ДАР и ДАТО, днес те побързаха да обсъдят отнемането на служебните автомобили на НСО за администрацията му.

Председателстващият заседанието Драгомир Стойнев от БСП предложи като извънредна точка второто четене на промените в закона за Националната служба за охрана. Поправките, одобрени вече в комисия, предвиждат администрацията на президента Румен Радев да остане без транспорт от НСО.

Петър Петров от „Възраждане“ заяви, че няма извънредни обстоятелства за включването на точката за колите на НСО и обвини Драгомир Стойнев в нарушение на правилника. По думите му въпросът не е от неотложна спешност.

Александър Рашев от „Има такъв народ“ поиска проверка на кворума, но се оказа, че един депутат не достига до необходимия минимум и бе обявена 15-минутна почивка.

След паузата кворум вече имаше и въпросът за служебните автомобили на НСО стана втора точка в дневния ред. БСП поискаха нова проверка, а Христо Гаджев от ГЕРБ настоя за удължаване на работата, с което бе изчерпана и последната възможност за проверка на кворума. Така опозицията вече не може да провали заседанието.

В залата присъстваха премиерът Росен Желязков и вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов.