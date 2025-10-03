Fujitsu и Nvidia ще разработват системи с AI здравеопазването, промишлеността и роботиката

Японската технологична корпорация Fujitsu и американската технологична компания Nvidia възнамеряват съвместно да разработват системи с изкуствен интелект (ИИ) за използване в здравеопазването, промишлеността и роботиката до 2030 г., според прессъобщение на Fujitsu.

„Съвместните усилия ще се фокусират върху разработването и пускането на платформа с ИИ, адаптирана за специализирани системи с изкуствен интелект в сектори като здравеопазване, промишленост и роботика“, се казва в прессъобщението.

В документа се отбелязва, че компаниите

възнамеряват също така да създадат изчислителна инфраструктура с изкуствен интелект,

използваща процесори Fujitsu и графични процесори Nvidia. Компаниите вярват, че създаването на комбинирана изчислителна инфраструктура и платформи с изкуствен интелект ще ускори индустриалната революция в областта на изкуствения интелект. Като част от тази инициатива, Fujitsu възнамерява да насърчи широкото внедряване на изкуствен интелект в индустрията по целия свят, започвайки от Япония.

Nikkei Asia вече съобщи, че

Nvidia и Fujitsu ще разработят съвместно японския суперкомпютър от следващо поколение FugakuNEXT.

Също така се отбелзва, че Fujitsu планира да създаде суперкомпютър от следващо поколение до 2030 година. Машината се разработва в сътрудничество с правителствени изследователски центрове. Твърди се, че този модел има изчислителна мощност от 250 логически кубита, с 25% по-висока от най-мощния квантов компютър, който се разработва в момента, от американската компания IBM, чието пускане на пазара е планирано за 2029 година.