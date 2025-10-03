Защо трябва да ядете един нар всеки ден

Сокът от нар е полезен, но консумацията на целия плод носи повече ползи. Целите плодове съдържат повече фибри, които до голяма степен се губят при изцеждане. Фибрите подпомагат храносмилането и регулират кръвната захар, като забавят усвояването на захарите.

Ежедневната консумация на нар може да помогне за понижаване на кръвното налягане и за защита на артериите чрез намаляване на оксидативния стрес в сърдечно-съдовата система. Плодът също така ограничава натрупването на холестерол и формирането на вредни мазнини в кръвоносните съдове, които могат да доведат до втвърдяване и стесняване на артериите.

Наровете съдържат антиоксиданти, които предпазват кожата от свободните радикали, стимулират производството на колаген и намаляват оксидативните увреждания. Това помага за забавяне на стареенето и поддържане на здрава кожа. Плодът също доставя витамин B9, необходим за растежа на клетките, както и съединения като пуникалагин и антоцианини, които намаляват възпалението и предпазват клетките.

Консумацията на нар всеки ден може да подобри паметта и мозъчната функция. Съединенията му увеличават метаболитите, които стимулират мозъчната активност, включително функции, свързани с вербалната и невербалната памет и в двете мозъчни полукълба.

Наровете са богати на разтворими и неразтворими фибри, които действат като пребиотици и подпомагат храносмилането. Те са полезни за хора с възпалителни заболявания на червата и други храносмилателни проблеми благодарение на високото съдържание на полифеноли. Фибрите също така подпомагат контрола на апетита и здравето на чревната микробиота.

Полифенолите в нара могат да забавят растежа на клетките на рак на простатата и да намалят нивата на простатно-специфичния антиген (PSA), белтък, свързан с това заболяване. Редовната консумация може също да помогне за предотвратяване на рак на гърдата, белия дроб и кожата.

Как да избирате нарове: изберете по-тежки плодове с ярка кора и видими семена под нея. Цветният край трябва да е леко отворен. Избягвайте плодове, които са меки при натиск, и купувайте в сезона им за най-добро качество.

