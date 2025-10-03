Ускорено е изпълнението на всички европрограми – с 50% договарянето и с 80% плащанията

Само за 8-9 месеца, в резултат на колективни усилия, защото това засяга повечето от министерствата и агенциите, ние може да се похвалим със значително ускоряване на изпълнението на всички европрограми. Това обяви от парламентарната трибуна вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

„Разплатени са 3.3 млрд. лева. Над 12 милиарда са договорените средства, което е 50% от всички средства“, уточни той. Пред депутатите Дончев подчерта и темповете. „Договарянето е ускорено с 50%, а плащанията с 80%“, каза той и повтори, че това е за период само от началото на годината.

Според него, по-същественият въпрос е инвестициите да водят до резултат и до добавена стойност. „И усилията ни са именно в тази посока. Акцент са средствата, които постъпват в бизнеса, в малките и средните предприятия в посока енергийна ефективност и дигитализация“, добави вицепремиерът.

По думите му предизвикателство оставaт проектите в сферата на т.нар. тежка инфраструктура – ВиК сектор, пътища и железници. „Това е въпрос на сложна междуинституционална организация и ми се иска да бъдат изпълнени в срок. Убеден съм, стига да има политическо съгласие и хоризонт, че това ще се случи“, каза Дончев.

Министърът отбеляза, че обичайно общественото внимание е фокусирано само върху Плана за възстановяване и устойчивост, но той е само 1/3 от цялото еврофинансиране, на което България има право. „Всички останали програми представляват 2/3 от финансирането“, уточни Дончев.