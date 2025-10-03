ЕК задържа 200 млн. евро по Плана за възстановяване заради нерешен въпрос с антикорупционната комисия

От общо 59 етапни цели по Плана за възстановяване и устойчивост, Европейската комисия е приела 58 за изпълнени. Непокрита остава една – свързана с концепцията и гаранциите за деполитизация на Комисията за противодействие на корупцията. Това може да блокира около 200 млн. евро от второто плащане, съобщи вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев.

Той уточни, че България очаква скоро да получи 440 млн. евро, а за останалите средства страната ще има шестмесечен срок да преосмисли структурата и начина на избор на КПК. Дончев подчерта, че въпросът е труден, тъй като изисква парламентарно мнозинство.

Правителството вече е подало искане за трето плащане по ПВУ в размер на 1,6 млрд. евро, а до края на годината България трябва да получи общо 2 млрд. евро финансиране от ЕК.

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че ПВУ се изпълнява с ускорени темпове – от началото на годината са разплатени над 1,8 млрд. лв., а държавата вече финансира проекти със 500 млн. лв. от националния бюджет.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев допълни, че се сформира нов екип за изработване на концепцията за новата антикорупционна комисия.

Дончев коментира и наводненията в Бургаско, като увери, че държавата ще подпомогне пострадалите.