„Химимпорт“ няма да плати дивидент от нетната си печалба за 2024 г.

„Химимпорт“ АД – една от най-големите холдингови компании у нас с фирми в производството, търговията, банковото дело, застраховането, недвижимите имоти и транспорта, няма да плати дивидент от нетната си печалба за 2024 година. Това решение е гласувано от редовното общо събрание на публичното дружество.

Положителният му финансов резултат за миналата година в размер на 18 819 303.95 лв. ще остане като неразпределена печалба.

Акционерите са приели докладите на управителните органи за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2024 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор за извършената проверка.

Общото събрание е освободило от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през миналата година.

От началото на годината акциите на „Химимпорт“ лъкатушат по ценовата стълбица като добавиха една стотинка към стойността си до 0.705 лева за един брой, но остават по номиналата си стойност от 1 лева. Пазарната капитализация на компанията на „Българска фондова борса“ е над 168 млн. лева.