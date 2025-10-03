P. Diddy и мошеник милиардер ще създават платформа за AI в помощ на младежите

Американският рапър и музикален продуцент Шон Комбс, известен още като P. Diddy, постигна споразумение с китайския милиардер Гуо Уенгуей за създаване на платформа с изкуствен интелект в помощ на младежите, съобщава Fox News. „Съквартирантите“ от предварителния арест в Бруклин планират да я стартират, след като излежат присъдите си.

Гуо, известен още като Хо Уан Куок, беше признат за виновен в рекет, измама и пране на пари, след като съд в Ню Йорк установи, че е измамил онлайн абонатите си с 1 милиард долара. Милиардерът е събрал стотици милиони долари от хора под формата на нерегистрирани заеми и членски вноски за медийната си компания GTV и борсата за криптовалути Himalaya Exchange. Той трябваше да бъде осъден още през януари тази година, но съдът отложи произнасянето на присъдата няколко пъти.

Съдът ще обяви решението си през януари 2026 година.

Шон Комбс беше признат за виновен по две обвинения в сексуална експлоатация и проституция. Той е изправен пред до десет години затвор по всяко обвинение. Федералните прокурори на САЩ поискаха минимална присъда от 135 месеца затвор и глоба от 500 000 долара. Адвокатите на Комбс настояват съдията да осъди Комбс на 14 месеца затвор. Присъдата на артиста ще бъде обявена днес.

Ден преди това американските медии съобщиха, че P. Diddy е започнал курсове за самоусъвършенстване за своите съзатворници. Той ги учи на позитивно мислене, как да обуздават егото си, да се справят с провалите и да постигнат успех в бизнеса.