Трима са загиналите при наводнението в „Елените“, потвърди Даниел Митов

Вътрешният министър Даниел Митов потвърди, че има трима загинали при наводнението във ваканционно селище „Елените“.

„Единият гражданин се е озовал в приземно помещение, в момент, когато е прииждала първата голяма вълна. Спасителите са успели да спасят другите хора, които са в сградата. Има загинали и двама спасители. Единият от гранична полиция, а другият е тракториста, за когото вече знаете. Заедно със свой колега се е озовал в средата на втората вълна, въпреки предупреждението“, коментира Митов.

Той отправи призив към хората на място да не отказват евакуация. Очаква се съобщение по „BG-Alert“ затова, че са длъжни да се евакуират.

На брифинг заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров обясни:

„На „Елените“, където ситуацията е най-сложна, в тези 4 сгради в този комплекс, който е най-пострадал, са евакуирани около 50 души, които незабавно са се качили на по-високи етажи и няма опасност за тях“, каза още заместник-министърът на вътрешните работи.

Наблюдават се и няколко автомобила, които са навлезли в морето, към тях е насочен дрон на „Гранична полиция“, но не могат да се предприемат действия, тъй като вълнението на морето е 7-8 бала.

„Ще продължим да се грижим за хората и няма да прекратим действията, докато и последният засегнат не бъде подпомогнат и опасността не бъде напълно овладяна.“ – коментира областният управител.

На терен остават Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, ОД на МВР, Министерството на отбраната и БЧК, които работят до пълното преодоляване на последствията от бедствието.

Кметовете на общините бяха предупредени за опасността още преди два дни. По разпореждане на областния управител от четвъртък се организира съвместна подготовка с РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, за да се реагира незабавно при усложняване на обстановката. Системата BG Alert работи и се задейства веднага след получаване на искане от кметовете, като предупредителни съобщения изпращат както Областна администрация – Бургас, така и общинските администрации. В Свети Влас няма бедстващи хора, а пътят е отворен около обед, уточни заместник-министърът на вътрешните работи.

Министърът на околната среда и водите обясни, че в района са паднали 250 литра на квадратен метър.

Министърът на туризма Мирослав Боршош увери, че няма опасност за туристите в курортните селища. Спасени са трима полски туристи. Няма информация за бедстващи туристи. По информация на областната администрация в Бургас шест жени, сред които три гражданки на Полша, са били евакуирани. Получени са множество сигнали за автомобили и постройки под вода, както и за бедстващи хора.

На място работят екипи на пожарната от Несебър и Поморие, водолази, специализирана амфибия и подкрепление от Варна. Въпреки трудностите при придвижването във високите води спасителите вече имат достъп до хотелите. Претърсването на сградите продължава.

Там бе задействана системата BG Alert с указания хората да се изтеглят на по-високи места. На терен работят 10 екипа на пожарната. Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора. Веднага са изпратени 2 екипа на Пожарната от Несебър, един екип на Пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.

Достъпът до вилното селище „Елените“ в момента е невъзможен, разказа Теменуга Иванова, която работи в хотелски комплекс. Тя и още трима души са блокирани от придошлите води, но са във високата част на селището и са в безопасност. Никой не се е свързал с тях за евакуация :

„Ние сме на стъпалата на един от комплексите, където работя -вода не може да ни достигне. От ляво и от дясно прийждат като водопади води, отнесени са коли към морето, огради, от придошлата вода са счупени магазини. Едва ли към момента някой може да стигне до тук. Трябва да спре дъжда и това изтичане на вода, която се носи от гората към морето“, обясни тя.