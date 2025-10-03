Денят по диагонал – 3 октомври 2025 г.

Сняг и проливни дъждове блокираха пътища в страната. Втори ден България е в плен на необичайно лошо време – ниски температури, обилен снеговалеж и валежи, които създават опасност от наводнения. В 20 области е обявен оранжев код, а в Централна и Северозападна България предупреждението важи и за сняг. Проходът Петрохан остана затворен и днес за движение в двете посоки заради интензивния снеговалеж, паднали клони и дървета.

От общо 59 етапни цели по Плана за възстановяване и устойчивост, Европейската комисия е приела 58 за изпълнени. Непокрита остава една – свързана с концепцията и гаранциите за деполитизация на Комисията за противодействие на корупцията. Това може да блокира около 200 млн. евро от второто плащане, съобщи вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев.

Изненадващото решение на Съединените щати да предоставят разузнавателна информация на Украйна с цел удари по енергийната инфраструктура на Русия бележи значима промяна в политиката на Вашингтон. То е част от по-широка дискусия в Белия дом относно предоставянето на украинците на крилати ракети „Томахоук“ с обсег до 2500 километра, което без съмнение може да промени хода на конфликта. Това развитие идва на фона на втвърдяването на тона на президента Доналд Тръмп към Русия.

Асен Василев: Политиката на Новото начало и ГЕРБ не е нито лява, нита дясна, тя е клептократична (част 3)

Не бих нарекъл политиката на ГЕРБ и Новото начало нито лява, нито дори левичарска. Да вдигаш данъци, в случая осигуровки, и да крадеш от бизнеса, за да пълниш касичките на определени олигарси, изобщо не е лява политика. Да окрадеш обществените пари и да ги дадеш на десет човека не е ляво. И който не ти харесва го гониш в чужбина. Това мислене не е нито ляво, нито дясно, то е клептократично. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бивш вицепремиер и министър на финансите.

Борисов не се притеснява от президентска партия, според него Сарафов е законен главен прокурор

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отрече, че последните законодателни промени са целенасочена атака срещу президента Румен Радев. Той коментира темата преди парламентът да разгледа решение, с което се предвижда администрацията на държавния глава да не използва автомобилите на Националната служба за охрана. Борисов заяви, че президентът сам атакува правителството с действията си.