Френска стачка на авиодиспечери заплашва да засегне 100 000 пътници

Главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О’Лиъри предупреди, че близо 100 000 пътници могат да останат без полети заради стачка на френските авиодиспечери, насрочена за периода 7-10 октомври.

По думите му, само в първите два дни Ryanair ще отмени около 600 полета, което ще струва на компанията около 20 млн. паунда. Най-засегнати ще бъдат британските авиолинии заради близостта си до Франция, а сериозни смущения се очакват и при прелитанията над френското въздушно пространство към Испания, Италия и Гърция, пише в. „Индипендънт“.

Синдикатът на авиодиспечерите SNCTA – най-големият във Франция – обяви, че протестът е насочен срещу „години на недоверие, наказателни практики и брутални управленски методи“.

Диспечерите настояват и за възстановяване на възнагражденията, отслабени от инфлацията.

О’Лиъри остро критикува Европейската комисия, че не защитава транзитните полети. Той нарече председателя Урсула фон дер Лайен „President von ‘Derlayed-Again’“ и отбеляза, че „пътниците от Лондон за Рим или от Брюксел за Мадрид не бива да бъдат заложници на всяка национална стачка“.