Асен Василев: Политиката на Новото начало и ГЕРБ не е нито лява, нито дясна, тя е клептократична (част 3)

Инфлация има само върху стоките, произведени у нас, вносът не поскъпва – това е оценка за политиките на кабинета, категоричен е Асен Василев

По мое време ВиК холдинг не е бил декапитализиран нито за момент, всички средства са се насочвали по предназначение. Пари там има и сега, но дружествата не могат да организират работата си. Това потвърди и самият премиер. Конкретно в Плевен общината можеше да си заяви средства по общинската програма за ВиК проекти. Но вместо това те си заявиха средства за спортна зала.

Не бих нарекъл политиката на ГЕРБ и Новото начало нито лява, нито дори левичарска. Да вдигаш данъци, в случая осигуровки, и да крадеш от бизнеса, за да пълниш касичките на определени олигарси, изобщо не е лява политика. Това е икономическата доктрина на Хитлер и на днешна Русия – олигарсите стават все по-богати, обикновените хора все по-бедни и необразовани. Да окрадеш обществените пари и да ги дадеш на десет човека не е ляво. И който не ти харесва го гониш в чужбина. Това мислене не е нито ляво, нито дясно, то е клептократично.

Като финансов министър винаги съм държал данъците да не се вдигат. И да се облекчи максимално бизнесът. Защото ако бизнесът не работи, пари в държавата няма.

Виждаме подгряване на обстановката за вдигане на данъците. Започна се с осигуровките и управляващите само ще разширяват процеса.

От колапс ни спасява изваждането на парите от дюшеците, заради влизането на еврото.

Клептокрациите рухват под собствената си тежест. Те раздуват и захранват репресивния си апарат, докато фалират, а всички революции започват с финансов колапс. Не го пожелавам, но вървим натам.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бивш вицепремиер и министър на финансите.

Още от интервюто:

