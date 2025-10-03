Летище Мюнхен бе временно затворено заради дронове

Международното летище в германския град Мюнхен бе временно затворено в нощта срещу националния празник на страната заради дронове в района, предаде Ройтерс.

Заради извънредната ситуация бяха отменени 17 полета, а 15 самолета бяха пренасочени към други германски градове или към Австрия. Близо 3000 пътници бяха засегнати, като за тях бяха осигурени походни легла, одеяла и храна.

Летището, което е едно от най-големите в Европа, възобнови работа тази сутрин. Първият самолет кацна в 5:25 часа местно време, пристигайки от тайландската столица Банкок.

Няма официална информация кой стои зад пускането на дроновете, но представители на Европейския съюз и някои европейски държави намекват за руска намеса. Самият президент на Русия Владимир Путин иронично коментира темата, заявявайки, че няма да изпраща повече дронове в Дания.

Вчера лидерите от ЕС в Копенхаген одобриха планове за укрепване на отбраната срещу дронове.

Ситуацията в Мюнхен допълнително повиши напрежението в града, след като популярният Октоберфест бе временно прекъснат заради бомбена заплаха. Инцидентът съвпадна и с отбелязването на 35-ата годишнина от германското обединение.