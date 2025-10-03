Подцених корупцията в Автомобилната администрация, но повече няма да го правя, зарече се Караджов

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов призна в парламента, че корупцията в системата на „Автомобилна администрация“ е дългогодишен и системен проблем, който той е подценил. Поводът бе въпрос на Николай Радулов от партия „Морал, единство, чест“ за случая с двамата инспектори, обвинени в подкуп около концерта на Роби Уилямс в София. Караджов припомни серия случаи на корупция в агенцията от 2013 година насам, включително масови арести и ефективни присъди. „Системен проблем, който аз подцених, и повече няма да подценявам“, каза той.

Радулов попита още министъра кога ще подаде оставка заради лошото състояние на железопътния транспорт. В отговор Караджов посочи, че от встъпването си в длъжност е въвел по-строги мерки за безопасност, довели до намаляване на инцидентите и произшествията с около 30–40%. Той подчерта, че правителството има ясен план за модернизация на жп инфраструктурата и за закупуване на нов подвижен състав.

Вицепремиерът уточни, че в следващите четири години ще бъдат завършени ключови участъци от европейската транспортна мрежа, включително София–Бургас, София–Перник и Перник–Радомир, както и нови връзки към Северна Македония. До 2027 г. България ще получи 60 нови мотрисни влака, които ще решат половината от проблемите с подвижния състав. Останалата част може да бъде покрита чрез внос на вагони втора употреба, като в момента се тества ремонт на климатичните им системи. „Ако експериментът успее, ще купим още 80 вагона и ще обновим целия подвижен състав“, обобщи транспортният министър.