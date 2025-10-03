4-те най-добри упражнения за здравето ви

Ако връщането към активен начин на живот е в списъка ви със задачи, Харвардската медицинска школа има съвет, който си струва да запомните. Експертите им анализирали различни активности и определили четирите най-добри упражнения за здравето, които носят ползи далеч отвъд стегнатите мускули.

Помислете за контрол на теглото, по-здрави кости, по-здрави стави, по-добър баланс и дори по-остра памет. „Независимо от възрастта или нивото ви на физическа подготовка, тези активности са едни от най-добрите упражнения, които можете да правите“, отбелязват от Harvard Health Publishing. Базовата препоръка: стремете се към 30 минути аеробна активност на ден плюс две силови тренировки седмично, за да се смятате за физически активни.

Плуване

Множество проучвания потвърждават: плуването може би е най-добрата тренировка. Водата поддържа тялото и намалява натоварването върху ставите, което прави движенията по-леки и плавни. „Плуването е особено полезно за хора с артрит, тъй като намалява стреса върху ставите,“ казва проф. И-Мин Ли от Харвард. То тонизира всички основни мускулни групи, ускорява метаболизма, развива издръжливостта на сърдечно-съдовата система и тренира дишането. За по-лека разновидност, аквааеробиката предлага сходни ползи, което я поставя в списъка на най-добрите упражнения за здравето.

Тай чи

Често описвано като „медитация в движение“, тай чи съчетава осъзнато дишане с плавни, бавни движения. То укрепва мускулите без излишно напрежение и едновременно успокоява ума. Всеки може да го практикува, но проф. Ли подчертава специалната му стойност за по-възрастни хора: „Балансът е важен компонент на физическата форма и е нещо, което губим с напредването на възрастта.“ С уникалната си комбинация от сила и спокойствие, тай чи е едно от най-добрите упражнения за здравето.

Силови тренировки

Тук не става дума за „напомпване“, а за поддържане на сила. „Ако не използвате мускулите си, с времето те губят енергия и сила,“ обяснява проф. Ли. Освен че запазва подвижността, мускулната маса подпомага и изгарянето на калории, което улеснява контрола върху теглото. Проучвания дори показват, че може да подпомага здравето на мозъка в по-късна възраст. Започнете с малки тежести – 1–2 кг, които можете да вдигнете удобно 10 пъти. Постепенно увеличавайте тежестта с напредъка си. Силовите тренировки са сред най-добрите упражнения за здравето, защото подкрепят дългосрочната жизненост.

Ходене

„То може да ви помогне да поддържате тегло, да подобрите нивата на холестерола, да укрепите костите, да контролирате кръвното налягане, да повдигнете настроението и да намалите риска от заболявания като диабет и сърдечни болести,“ отбелязват от Harvard Health Publishing. Изследванията свързват редовното ходене и с по-добра памет и по-малко свързан с възрастта когнитивен спад. Започнете с 10–15 минути, след което увеличете до 30–60 минути няколко пъти седмично за максимални ползи. Ходенето доказва, че понякога най-добрите упражнения за здравето са и най-простите.

