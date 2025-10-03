Поредните два нови самолета Ф-16 са кацнали на летище „Граф Игнатиево“

Поредните два нови самолета Ф-16 са кацнали в късния следобед на летище „Граф Игнатиево“.

За пристигането им съобщи по обед премиерът Росен Желязков. Машините са пристигнали от Португалия, става ясно от думите му.

Един от пристигналите самолети е боен (едноместен) и един – учебно-боен (двуместен). Предстоят процедурите по техническо и летателно приемане на техниката от личния състав на Трета авиационна база.

У нас вече са четирите от осемте Ф-16 по първия договор. До края на 2025 г. страната ни следва да получи всичките 8. А до края на 2027 г. страната ни трябва да има 16 Ф-16.

Общата им цена е около пет и половина милиарда лева. На посрещането началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е казал, че доставените по-рано през годината самолети вече са направили „няколко полета“.

Само преди дни стана ясно, че при първия доставен е констатиран теч на гориво, който трябва да бъде отстранен. Освен самолетите, продължават доставките на резервни части и консумативи по договора, уточняват от МО.