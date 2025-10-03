Европейският парламент ще гласува за първи път два вота на недоверие към ЕК на 9 октомври

На 9 октомври, четвъртък, ще се проведе пленарна сесия на Европейския парламент, на която ще бъдат гласувани едновременно два вота на недоверие към председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен. Говорител на Европарламента обяви това на брифинг.

Това е първият път в историята, в който парламентът ще гласува по два вота на недоверие към ЕК на едно пленарно заседание. Урсула фон дер Лайен вече отхвърли един вот на недоверие през юли. Тогава 175 евродепутати гласуваха „за“, 360 гласуваха „против“ и 18 се въздържаха. Това беше първото подобно гласуване в Европейския парламент от 2014 г. насам.

Преди гласуването на 9 октомври,

депутатите на Европейския парламент ще проведат дебат по гласуванията на 6 октомври.

На Урсула фон дер Лайен беше поискан един вот на недоверие от крайнодесни партии, включително Патриоти на Европа. Евродепутатите я обвиняват в корупция и липса на прозрачност в работните ѝ процеси. В тази връзка се цитира скандалът с обществените поръчки на ваксини от Pfizer, в който председателят на ЕК беше обвинен в укриване на кореспонденция с ръководителя на фармацевтичната компания.

Другият вот се внася от крайната левица, която обвинява германката в подкопаване на зелената програма и бездействие по отношение на ситуацията в ивицата Газа.

Както съобщи Politico, най-големите центристки партии в Европейския парламент, включително либералите от Renew Europe и социалдемократите от S&D, ще подкрепят председателя на Европейската комисия на гласуването. Те обаче „не изключват“ възможността Урсула фон дер Лайен да бъде лишена от подкрепа на бъдещи избори.