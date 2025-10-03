София с кризисна организация на сметопочистването в „Люлин“ и „Красно село“

Столична община въвежда кризисна организация за сметопочистването в столичните квартали “Люлин” и “Красно село” от 5 до 19 октомври или до второ нареждане, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

От екипа на кмета Васил Терзиев уточняват, че договорът за сметопочистването на двата района изтича утре (4 октомври), като единственият останал кандидат е предложил цена, два пъти по-висока от разумната пазарна оценка.

„Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, така че столичани да не плащат такса смет, обложена с данък „корупция“. Избрахме да предприемем временна и извънредна мярка чрез мобилизация на вътрешния ни ресурс, за да не позволим криза и изнудване„, обяви кметът Васил Терзиев по повод възникналата ситуация.

Кризисната организация ще бъде осъществена с пълното мобилизиране на всички общински ресурси – хора и техника, уверяват от Общината. Те посочват още, че сметоизвозването ще се поеме основно от Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и от други общински структури.

Почистването на граничните улици и булеварди в засегнатите квартали ще бъде възложено на фирми от съседните райони. Кметът Васил Терзиев ще разчита на районните администрации да поддържат чистотата на кошчетата по спирките на градския транспорт.

Столичната община призовава жителите на „Люлин“ и „Красно село“ за съдействие, дисциплина и мобилизация.

Подробна информация за организацията на сметоизвозването, графици и инструкции за гражданите ще бъде публикувана на сайта и в каналите в социалните мрежи на Столичната община и в каналите на районните администрации до 17.00 часа на утрешния ден – събота – 4 октомври.