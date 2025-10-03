Прокуратурата и Камарата на следователите разкритикуваха решението на ВКС за Борислав Сарафов

Прокуратурата и Камарата на следователите определиха решението на Върховния касационен съд, с което той отказва възобновяването на дела по искания на изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, като опит за дестабилизиране на съдебната власт. Те го разкритикуваха и като спорно за духа на справедливостта.

От държавното обвинение добавят, че ръководството на ВКС въвлича институцията в опит за постигане на нелегитимни цели в разрез с конституционното й задължение

да укрепва правовия ред и върховенството на закона. Изтъкват и че от висшата съдебна инстанция не са реагирали адекватно на атаките срещу съда по определени дела от обществен интерес.

“Нещо повече, тенденциозното посочване на отделни пасажи от прието преди цели две седмици становище на Наказателната колегия на ВКС, както и позоваването само на две отделни съдебни разпореждания, свързани с депозирани искания от главния прокурор за възобновяване на наказателни дела, са недопустим опит за манипулиране на общественото мнение„, отбелязват от прокуратурата.

Наред с това, от обвинението изтъкват и двойния стандарт във вземането на решенията от ВКС, който по техни думи непрестанно атакува и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Припомняме, че вчера (2 октомври) от прокуратурата излязоха със становище, че решението на Върховния съд не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, а точно обратното – ощетява потърпевшите по наказателни дела, възобновени от главния прокурор.

От Камарата на следователите тълкуват решението по следния начин – “Разпорежданията на двата състава на ВКС, с които се отказва образуване на производства за възобновяване на наказателни дела, противоречат на решенията на Прокурорската колегия на ВСС, която е единствен легитимен орган да посочи кой следва да изпълнява функциите на главния прокурор до встъпването в длъжност на нов титуляр на поста”, пишат те в своето становище.

Те споделят мнението на прокуратурата, че в резултат от подобни разпореждания се ощетяват гражданите и се ограничава възможността за ново разглеждане на делата, като призовават да се спазват решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.