Прокуратурата отново разпита Диан Иванов, основен свидетел срещу Благомир Коцев

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е разпитан повторно от прокуратурата.

Това стана ясно в Софийския градски съд по делото за мерките за неотклонение на общинските съветници от ПП-ДБ Йордан Кателиев и Николай Стефанов, предава Нова тв.

Той е основен свидетел срещу градоначалника Благомир Коцев.

От два месеца Иванов твърди, че е бил заплашван от антикорупционната комисия и е свидетелствал под натиск.

Мнението на прокуратурата досега беше, че върху Иванов може да е оказан натиск от обвиняемите, щом се отказва от първоначалните си показания.

