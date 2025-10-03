В Китай откриха най-големия вътрешен комплекс за зимни спортове

Това се случи в град Шънджън. Ето за какво става дума:

Въпреки че снеговете са рядкост в град Шънджън, намиращ се северно от Шанхай, жителите на града и неговите гости вече могат да не се чудят кога и къде ще карат ски или сноубордове.

По информация на Sima Magasin и Facebook профила на медията CNA, това е Huafa Ice and Snow World, разположен на Чинхайския залив, който отвори врати на 29-ти септември.

Ски комплексът, видян отвън.

От градската управа на Шънджън съобщават, че това е най-големият затворен комплекс в света за практикуването на зимни спортове. Той се шири на площта от 100 хил. кв. м. (колкото 11 футболни игрища събрани заедно) и разполага със ски шанца, висока цели 83 м., и трасе за ски бягане, дълго цели 441 метра.

Масивното здание е проектирано от международно признатото дизайнерско студио 10Design. Неговата идея бе да изобрази чрез постройката син кит, изскачащ от водата, символизирайки жизнения дух и динамичния растеж на Шънджън.

Ски комплексът, видян отвътре.

В допълнение към ски съоръженията, спортният център също така ще бъде снабден с тематични хотели, магазини, паркове и други забавления.

Както съобщават от China Daily, комплексът ще разполага и с 33-метров „висящ леден водопад“, служещ като място за гмуркане. Наред с това се очаква ежегодно Huafa Ice and Snow World да привлича близо 1 млн. туристи от цял свят.