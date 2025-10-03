РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Възраждане“ ще сезира Конституционния съд за скорострелното приемане на законите за службите

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че партията му ще внесе три искания до Конституционния съд заради приетите по спешност, но всъщност несрочни, законопроекти за ДАНС, ДАР и ДАТО.

Той уточни, че исканията ще бъдат подготвени следващата седмица и ще търси подкрепа от всички партии, които смятат, че това, което се случи със законопроектът за промени в Националната служба за охрана, не е нормално.

Костадинов критикува парламента като институция, заявявайки, че държавата се превръща в „играчка“ в ръцете на малцина, които използват мнозинството за свои цели. Лидерът на „Възраждане“ подчерта, че много депутати просто натискат копченца без да разбират какво одобряват, което според него деградира идеята за парламента.

