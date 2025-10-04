Асен Василев заяви, че Сарафов трябва да бъде задържан за незаконно разпореждане с държавни средства

Борислав Сарафов незаконно се разпорежда с държавни средства и трябва да бъде задържан. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев по време на събрание на младежката структура на партията в София.

Той посочи, че въпреки решението на Върховния касационен съд, според което Сарафов от 21 юли вече не е изпълняващ функциите на главен прокурор, той продължава да контролира над 40 млн. лв. месечно от държавния бюджет. Василев определи това като „престъпление по служба и злоупотреба с власт“ и настоя, че ако се прилага един и същи стандарт, Сарафов трябва да бъде задържан, както кметът на Варна Благомир Коцев.

По думите му мафията в държавата се е „окопала“, но все повече граждани и институции ѝ се противопоставят. Василев добави, че формацията е подала сигнал до няколко институции и припомни, че бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е дал показания под натиск и заплахи.

„Хора без съвест, подчинени на мафията, се подиграват с човешки съдби“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“. Василев подчерта, че борбата е за бъдещето на България – дали страната ще бъде нормална и справедлива, или ще остане бедна и зависима от задкулисието.

Василев призова младите хора да бъдат активни в отстояването на правата си и подкрепи предстоящия протест на младите лекари, настоявайки за справедливо заплащане в здравеопазването. Според него това е въпрос на политическа воля, а не само на средства.