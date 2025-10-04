Терзиев няма да бъде кандидат за президент на десницата

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че се организира извънредно събиране на отпадъците в районите „Люлин“ и „Красно село“. Проблемът възникна, след като той отказа да подпише договор със спечелилата обществената поръчка фирма, тъй като предлаганите цени били прекалено високи.

В ефира на обществената телевизия, Терзиев обясни, че в момента тези райони се почистват за 144 лв. на тон отпадъци, а общината е заложила прогнозна цена от 200 лева. Въпреки това, фирмата победител предложила 420 лв. на тон. Той подчерта, че няма да приеме „двойна цена на гърба на софиянци“.

По думите на столичния градоначалник това е опит за изнудване и „картелно поведение“. Терзиев допълни, че международни компании, които са били поканени да участват, са били саботирани – на една от тях са подпалени камионите, а на друга е отнет лицензът. Някои български фирми пък се отказали без обяснение.

Кметът посочи, че предстои въвеждането на принципа „замърсителят плаща“, което само по себе си ще повиши такса смет два до пет пъти. Ако се подпише този договор, цената ще стане още по-висока.

В момента единствената проблемна зона е шеста – „Люлин“ и „Красно село“. Терзиев поясни, че общинската фирма „Софекострой“ е отказала да извършва почистването, но той няма правомощия да я задължи, тъй като общинските дружества се контролират от Столичния общински съвет.

Терзиев заяви, че няма да се поддаде на рекет и призова гражданите да проявят търпение, докато кризата бъде преодоляна. Според него зад опита за натиск стоят „хора с прякори“ и „интереси, които искат да превърнат корупцията в ежедневие“.

Отговаряйки на критиките на депутата Делян Пеевски, който го обвини, че „граби общината“, Терзиев контрира, че именно лидерът на „Ново начало“ е „най-големият грабител в държавата“ и няма моралното право да говори за защита на обществения интерес.

Кметът подчерта, че битката за София не е лична, а обща – за свободата и бъдещето на града.

Той също така коментира и сигнала чрез системата BG-ALERT, подаден заради падналия сняг на Витоша. Според него е имало проблем в комуникацията, но случаят е помогнал да се оцени как системата може да работи по-добре в бъдеще.

Васил Терзиев заяви още, че няма намерение да се кандидатира за президент, въпреки предложението от акад. Николай Денков. Кметът на София благодари за доверието на своите колеги от „Продължаваме промяната-Демократична България“, но подчерта, че вниманието му е изцяло насочено към решаването на градските проблеми.