Отварят за движение новата отсечка на „Хемус“ от „Боаза“ до „Дерманци“

Магистрала „Хемус“ се удължава с още 10 километра. От 8:00 ч. на 5 октомври се открива новият участък между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“, по който ще могат да се движат превозни средства до 12 тона.

Новото трасе започва при 88-ия километър от п.в. „Боаза“ и стига до пресичането с път III-307 Луковит – Угърчин, включително и пътния възел „Дерманци“. Чрез двата пътни възела ще се осъществява връзката с републиканската пътна мрежа. До завършването на следващия участък от магистралата трафикът ще преминава през „Дерманци“. Очаква се отсечката до етапната връзка при 103-тия километър да бъде готова през следващия месец.

В новия участък са изградени шест големи съоръжения, сред които двата пътни възела и четири моста над река Вит (при 89-и, 90-и, 91-ви и 98-и км). Всеки мост има по две отделни конструкции за двете посоки на движение, като платната са с по две ленти. Първият мост при 89-ия км е дълъг 534 м и висок 12 м, а вторият при 90-ия км има дясно платно от 694,2 м и ляво от 730,7 м.

Продължава строителството и на следващите два участъка от АМ „Хемус“ — с обща дължина 36,28 км, от п.в. „Дерманци“ до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч, включително и пътния възел „Плевен“.