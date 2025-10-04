Липсата на сън увеличава риска от затлъстяване и пречи на загубата на тегло

Сънят играе ключова роля в контрола на теглото заедно с диетата и физическата активност, според Американската сърдечна асоциация. Последните проучвания показват, че хората, които спят по-малко от седем часа на нощ, са почти два пъти по-склонни да бъдат с наднормено тегло и затлъстяване в сравнение с тези, които спят от седем до девет часа.

Недостатъчният сън е свързан и с диабет, сърдечно-съдови заболявания и хипертония.

Лошият сън влияе върху инсулиновата чувствителност, хормоните, регулиращи апетита, и контрола на храната. Хората с нарушения на съня са по-склонни да жадуват за висококалорични храни, да намаляват физическата активност и да отслабват по-бавно, дори когато спазват диети и програми за упражнения.

Сънната апнея е допълнителен рисков фактор, който забавя резултатите от загубата на тегло.

Въпреки че доказателствата, че подобряването на съня директно подобрява загубата на тегло, са ограничени, новите проучвания показват обещаващи резултати. Например, увеличаването на съня с 1.2 часа на нощ води до намаляване на дневния прием на калории и загуба на тегло, без промени в диетата или активността. Освен това, анализ на едногодишни програми за управление на теглото показа, че хората с „лош сън“ – нередовен график, ниска удовлетвореност и късно лягане – са загубили значително по-малко тегло.

Експертите препоръчват да се даде приоритет на качеството на съня, наред с други навици.

Препоръките включват: редовен график, тъмна и хладна спалня, вечерен ритуал за релаксация, ограничаване на джаджи и ярка светлина преди лягане и достатъчна дневна активност. Отбелязва се, че адекватният сън не само помага за управление на теглото, но и намалява кардиометаболните рискове, подобрява цялостното здраве и повишава устойчивостта на организма на стрес.

Любопитно

Рекордът за най-дълъг период без сън е 18 дни, 21 часа и 40 минути по време на рок стол маратон. Рекордьорът разказва за получени халюцинации, параноя, замъглено зрение, забавяне на речта и загуба на памет и концентрация.

Нашите сънища често са пълни с непознати, които участват в определени части от съня. Те са реални лица на реални хора, които сънуващия е виждал през живота си.

Едно новородено бебе обикновено отнема на родителите си от 400 до 750 часа от съня им през първата година след раждането си.