Първите резултати от изборите в Чехия показват значителна преднина за популиста Андрей Бабиш

Опозиционната партия ANO на бившия премиер Андрей Бабиш води убедително на парламентарните избори в Чехия. След преброяване на около 15% от бюлетините формацията му събира 39,27% от гласовете – почти двойно повече от управляващата коалиция SPOLU на премиера Петър Фиала, която засега има 19,34 процента. Избирателната активност е висока – над 70 процента.

Изборите, продължили два дни, определят 200 депутати в долната камара на парламента. Изборният праг е 5% за партии, 8% за двупартийни коалиции и 11% за по-големи обединения.

Президентът Петър Павел вече заяви, че няма да назначи за премиер кандидат, който поставя под въпрос членството на Чехия в ЕС или НАТО. Макар Бабиш да е фаворит, срещу него се води дело за измама с евросредства в размер на 2 млн. евро, свързани с компанията му Agrofert. Ако бъде признат за виновен или не се откаже от бизнес интересите си, президентът може да откаже да го назначи за министър-председател.

Според предварителните прогнози ANO печели около 30% от гласовете, коалицията SPOLU – 19%, а трета е ултрадясната SPD на Томио Окамура с 13%, следвани от STAN (11%), Пиратската партия (10%), Stačilo! (7%) и AUTO (6%).