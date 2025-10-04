Световната търговия остана спокойна без големи промени в цените на борсовите стоки

Световната търговия със стоки остана спокойна през изминалата седмица, без да се наблюдават особено големи промени в цените на борсовите стоки. Това отбелязват от „Софийска стокова борса„.

В САЩ фючърсите за пшеница спаднаха до около 513.80 долара/бушел, като това представлява леко месечно увеличение, но спад от 12.88% на годишна база и леко седмично намаление от около 0.2 процента. В Европа цените останаха под натиск поради изобилно предлагане на световния пазар и засиленото производство в ЕС, като Франция и Германия запазват стабилен износ. Русия, водещ износител, отчете стабилни доставки след повишена прогноза за реколтата. Главните причини за движението на цените са рекордно високи запаси в САЩ, по-голямо от очакваното производство в САЩ и Русия и слабо търсене за износ.

Цената на царевицата в САЩ е 420.95 долара/бушел при леко седмично понижение.

В Европа и Русия цените бяха стабилни с леки спадове в резултат на слабо търсене и силни очаквания за реколтата. Производството в САЩ беше ревизирано нагоре до рекордни 16.81 млрд. бушела, а запасите достигнаха най-високо ниво за последните седем години. Въпреки активния износ (Мексико, Южна Корея, Испания), глобалното търсене не успя да отговори на увеличеното предлагане и това води до понижени цени. Ограниченият износ от Украйна и Турция оказа минимално влияние върху цените.

Слънчогледовото масло се задържа цени в диапазона 1222 – 1254 долара/тон в САЩ,

като въпреки рязкото увеличение в началото на 2025 г., през последните седмици е налице стабилизация на цените. В Русия цената се повиши с 10-15 долара/т до диапазон 1170 – 1180 долара/т FOB заради забавена реколта и по-силно търсене от Турция. В Украйна цената остана висока (1170 – 1190 долара/т), подкрепена от забавяне на прибирането на реколтата. В Европа цените се задържат стабилни при очаквания за голяма реколта в Русия и Казахстан, но местни ограничения и промяна в турския внос влияят върху динамиката.

В САЩ цените на петрола паднаха до най-ниско ниво от 4.5 години

под влияние на данните от OPEC+ за увеличен добив и слаб сезонен интерес. Големи запаси и ремонти на рафинерии засилиха натиска надолу. Европа следва подобен тренд, със стабилни цени под влияние на OPEC+ и руските санкции за износ. Русия удължи забраната за износ на бензин, като допълнителен натиск оказаха удари по инфраструктурата и спекулации за санкции.

Всеки от тези пазари реагира основно на дисбаланс между предлагане и търсене,

повлиян от доклади на правителствата, климатични условия, промени в производствената политика и геополитически събития. Общият тренд е по-ниски цени при зърнените стоки и петрола, а слънчогледовото масло остава стабилно благодарение на ограничения в износа и търсене.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна.

Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лв./т, (230.08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138.05 евро/т). Продължава и търсенето на фуражна пшеница насипно на начална цена от 340 лв./т (173.84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, различни видове тиквено семе и орехова ядка, на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/т) до 6800 лв./т (3476.78 евро/т).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше в съответствие с наближаващия студен сезон за дървесни пелети в диапазон 530 – 650 лв./т (270.98 – 332.34 евро/т). При енергоносителите се изкупиха природен газ, компресиран, на 1243.62 лв./хил.н.куб. м (635.85 евро/хил.н.куб. м) и газьол за ПКЦ в рамките от 2002.06 до 2380 лв./хил. л (1023.64 – 1216.87 евро/хил. л). Продадоха се и гориво за отопление от 1902.80 до 1906.05 лв./хил. л (972.89 – 974.55 евро/хил. л) и скрап от черни метали 160 – 210 лв./т (81.81 – 107.37 евро/т).