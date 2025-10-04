Денят по диагонал – 4 октомври 2025 г.

Оперативната обстановка в област Бургас постепенно се нормализира, съобщиха от МВР. Всички налични сили и ресурси на министерството подпомагат местната власт при преодоляване на последствията от наводненията.

През последното денонощие екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 340 сигнала, свързани с тежките метеорологични условия. Над 100 души са евакуирани от полиция, жандармерия и пожарна. Бедствено положение е обявено в общини на територията на Бургас, Монтана, Видин, Перник и Кърджали.

По данни на МВР, 218 сигнала са за паднали дървета, 100 за отводняване, а 22 за оказване на помощ и евакуация. Над 80 населени места са без електричество, като се работи за отстраняване на авариите.

Борислав Сарафов незаконно се разпорежда с държавни средства и трябва да бъде задържан. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев по време на събрание на младежката структура на партията в София.

Той посочи, че въпреки решението на Върховния касационен съд, според което Сарафов от 21 юли вече не е изпълняващ функциите на главен прокурор, той продължава да контролира над 40 млн. лв. месечно от държавния бюджет. Василев определи това като „престъпление по служба и злоупотреба с власт“ и настоя, че ако се прилага един и същи стандарт, Сарафов трябва да бъде задържан, както кметът на Варна Благомир Коцев.

По думите му мафията в държавата се е „окопала“, но все повече граждани и институции ѝ се противопоставят. Василев добави, че формацията е подала сигнал до няколко институции и припомни, че бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е дал показания под натиск и заплахи.

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че се организира извънредно събиране на отпадъците в районите „Люлин“ и „Красно село“. Проблемът възникна, след като той отказа да подпише договор със спечелилата обществената поръчка фирма, тъй като предлаганите цени били прекалено високи.

В ефира на обществената телевизия, Терзиев обясни, че в момента тези райони се почистват за 144 лв. на тон отпадъци, а общината е заложила прогнозна цена от 200 лева. Въпреки това, фирмата победител предложила 420 лв. на тон. Той подчерта, че няма да приеме „двойна цена на гърба на софиянци“.

Васил Терзиев заяви още, че няма намерение да се кандидатира за президент, въпреки предложението от акад. Николай Денков. Кметът на София благодари за доверието на своите колеги от „Продължаваме промяната-Демократична България“, но подчерта, че вниманието му е изцяло насочено към решаването на градските проблеми.

„Хамас“ обяви, че е съгласен да освободи последните заложници от нападението си срещу Израел през 2023 г., но уточни, че останалите части от мирния план на САЩ подлежат на преговори. Това създаде умерен оптимизъм, но и несигурност около възможния край на конфликта в Газа.

Президентът Доналд Тръмп приветства позицията на „Хамас“, въпреки че групировката не коментира ключови точки от неговия 20-точков мирен план, включително искането за разоръжаване. Тръмп призова Израел да спре бомбардировките и заяви, че се обсъждат детайли, което предполага, че е готов да даде на „Хамас“ известна свобода на действие.

В публикация в социалните мрежи той написа, че вярва, че „Хамас“ е готов за траен мир, и настоя Израел незабавно да прекрати ударите над Газа, за да може освобождаването на заложниците да се осъществи безопасно. В последващо видео Тръмп благодари на мюсюлманските държави за помощта в преговорите и увери, че всички страни ще бъдат третирани справедливо.

Икономиката на САЩ се забави през последните месеци, но не толкова, колкото се очакваше. Благоприятната фискална политика и очакваните намаления на лихвените проценти от Федералния резерв правят рязкото забавяне все по-малко вероятно, отбелязва OTP Bank.

Настоящите данни показват, че растежът в САЩ може да е останал стабилен през третото тримесечие, с годишно еквивалентно тримесечно разширение около 3 процента. След слабото второ тримесечие растежът се движи основно от потреблението и чуждестранните инвестиции. Анализаторите леко повишиха прогнозата си за растежа на БВП през 2026 г. – от 1,5 до 1,7%, въпреки че структурата на растежа може да се промени. Очаква се митата и по-високата инфлация да ограничат потребителските разходи, докато износът показва скорошно подобрение.

Рисковете са балансирани – пазарът на труда може да се отслаби спрямо базовите очаквания, но напредъкът в изкуствения интелект и технологичния сектор може да донесе положителни изненади.