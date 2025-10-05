РЕГИСТРИРАЙ СЕ
За Съюза на съдиите единствената възможност пред Сарафов е да подаде оставка

Съюзът на съдиите в България (ССБ) заяви, че единствената правилна стъпка пред Борислав Сарафов е незабавната му оставка като изпълняващ функциите на главен прокурор. Ако той не я подаде, според организацията, държавните институции трябва да предприемат действия за отстраняването му, за да бъде защитен конституционният ред.

Повод за позицията е скандалът между Сарафов и прокуратурата от една страна, и Върховния касационен съд (ВКС) от друга. На 2 октомври ВКС обяви, че Сарафов вече не е легитимен и.ф. главен прокурор, защото шестмесечният срок, позволен от закона, е изтекъл на 21 юли. Въпреки това Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши, че ограничението не важи за него. След решението на съда прокуратурата публикува анонимна позиция, в която отказва да приеме тълкуването на ВКС и обвинява съдиите в политическа пристрастност.

ССБ остро осъди реакцията, като подчерта, че отказът на Сарафов да се съобрази с решение на съда е грубо нарушение на върховенството на правото и заплаха за правовата държава. Съдиите предупредиха, че прокуратурата не бива да се използва за лични и политически цели, защото това подкопава доверието в институциите и деморализира прокурорите.

В позицията се посочва, че анонимната публикация на сайта на прокуратурата е „злоупотреба с институцията в частен интерес“ и уронва престижа на съдебната власт. ССБ припомня, че подобни атаки срещу съда не са нови, като дава примери от мандатите на Никола Филчев, Сотир Цацаров и Иван Гешев, когато прокуратурата също е използвана за натиск и дискредитация на съдии.

Организацията определя поведението на Сарафов като „неумела форма на самозащита“, която уврежда авторитета на прокуратурата и съдържа политическа реторика, а не юридически аргументи.

ССБ призовава съдиите и обществото да не остават безучастни свидетели на поредния опит за сплашване на ВКС.

Междувременно се съобщава, че утре в резиденция „Бояна“ Сарафов ще бъде домакин на среща на главните прокурори от Югоизточна Европа.

